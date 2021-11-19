Икрам Нур, автор haqqin.az 11:51

Как сообщается, Иран возобновил производство передовых компонентов ядерной программы на объекте Карадж. По мнению наблюдателей, это станет новым вызовом для администрации президента США Джо Байдена, стремящейся к перезаключению ядерной сделки 2015 года (СВПД). Менее десяти дней остается до начала нового этапа переговоров по ядерной программе Ирана. И уже сейчас понятен их тактический рисунок – Тегеран не отступит от жесткой линии их проведения. Верховный лидер Али Хаменеи президент Ибрагим Раиси убеждены, что чем бы ни закончились переговоры - Соединенные Штаты по-прежнему намерены держать Иран в узде, и давить на него санкциями или угрозой санкций, влияя на его политику.

Даже если иранцы согласятся отказаться от атомных оружейных программ и обогащения урана – американцы будут выставлять все новые и новые требования. Поскольку, дело-то ведь не в ядерном оружии и средствах их доставки – Вашингтону и нынешнему иранскому режиму попросту не ужиться на одном глобусе. И о чем бы стороны ни договорились в Вене - Иран в любом случае будет проводить независимую от США политику, укрепляя «шесть региональных армий - от Хезболлы до хуситов в Йемене и проиранских ополчений в Ираке. Тут как раз и новый анализ от израильской разведки подоспел. Согласно которому выясняется, что попытки с помощью диверсий и саботажа повлиять на иранскую ядерную программу, шли ей исключительно на пользу. Платой за очень кратковременное замедление работ, становилось только увеличение масштабов и глубины иранской ядерной программы и уменьшение возможностей МАГАТЭ по ее контролю. К примеру, после апрельской диверсии на заводе в Натанзе, Иран начал обогащение урана до уровня в 60%, а произошедшее частичное падение производственных мощностей было скомпенсировано в считанные месяцы. И уже к концу лета догнал и перегнал тот уровень, который был до диверсии. Вот уж воистину: «что нас не убивает – то делает сильнее». Примерно это и произошло на объекте Карадж. После аварии иранским атомщикам потребовалось всего несколько недель, чтобы восстановить производство деталей для новейших центрифуг – и уже к концу августа их вошло в строй более 170. А вот эксперты МАГАТЭ на этот объект так и не вернулись…

Нужно понимать и еще одну вещь – подавляющее большинство иранцев считает, что обладание их страной ядерными технологиями является делом чести для нации. А безуспешное, другими словами и не назвать, противостояние этому со стороны консолидированного Запада – заговор против Ирана. И чем сильнее борьба с иранской ядерной программой – тем выше консолидация иранского народа вокруг своего руководства. Если проанализировать массовые протесты последних лет в Иране, то власти на них критиковались изрядно, в том числе – и за помощь Сирии и Йемену. Но усилия по развитию иранского атома – не осуждались никогда. По сути, у Хаменеи и Раиси беспрецедентный кредит доверия населения в данном вопросе, и никакие санкции не смогли его ослабить. Что, в свою очередь, серьезно укрепляет позиции Тегерана на предстоящем раунде переговоров.