Неожиданный вывод разведки Израиля: что не убивает Иран, делает его сильнее по горячим следам
Как сообщается, Иран возобновил производство передовых компонентов ядерной программы на объекте Карадж. По мнению наблюдателей, это станет новым вызовом для администрации президента США Джо Байдена, стремящейся к перезаключению ядерной сделки 2015 года (СВПД).
Менее десяти дней остается до начала нового этапа переговоров по ядерной программе Ирана. И уже сейчас понятен их тактический рисунок – Тегеран не отступит от жесткой линии их проведения. Верховный лидер Али Хаменеи президент Ибрагим Раиси убеждены, что чем бы ни закончились переговоры - Соединенные Штаты по-прежнему намерены держать Иран в узде, и давить на него санкциями или угрозой санкций, влияя на его политику.
Даже если иранцы согласятся отказаться от атомных оружейных программ и обогащения урана – американцы будут выставлять все новые и новые требования. Поскольку, дело-то ведь не в ядерном оружии и средствах их доставки – Вашингтону и нынешнему иранскому режиму попросту не ужиться на одном глобусе. И о чем бы стороны ни договорились в Вене - Иран в любом случае будет проводить независимую от США политику, укрепляя «шесть региональных армий - от Хезболлы до хуситов в Йемене и проиранских ополчений в Ираке.
Тут как раз и новый анализ от израильской разведки подоспел. Согласно которому выясняется, что попытки с помощью диверсий и саботажа повлиять на иранскую ядерную программу, шли ей исключительно на пользу. Платой за очень кратковременное замедление работ, становилось только увеличение масштабов и глубины иранской ядерной программы и уменьшение возможностей МАГАТЭ по ее контролю.
К примеру, после апрельской диверсии на заводе в Натанзе, Иран начал обогащение урана до уровня в 60%, а произошедшее частичное падение производственных мощностей было скомпенсировано в считанные месяцы. И уже к концу лета догнал и перегнал тот уровень, который был до диверсии. Вот уж воистину: «что нас не убивает – то делает сильнее». Примерно это и произошло на объекте Карадж. После аварии иранским атомщикам потребовалось всего несколько недель, чтобы восстановить производство деталей для новейших центрифуг – и уже к концу августа их вошло в строй более 170. А вот эксперты МАГАТЭ на этот объект так и не вернулись…
Нужно понимать и еще одну вещь – подавляющее большинство иранцев считает, что обладание их страной ядерными технологиями является делом чести для нации. А безуспешное, другими словами и не назвать, противостояние этому со стороны консолидированного Запада – заговор против Ирана. И чем сильнее борьба с иранской ядерной программой – тем выше консолидация иранского народа вокруг своего руководства.
Если проанализировать массовые протесты последних лет в Иране, то власти на них критиковались изрядно, в том числе – и за помощь Сирии и Йемену. Но усилия по развитию иранского атома – не осуждались никогда. По сути, у Хаменеи и Раиси беспрецедентный кредит доверия населения в данном вопросе, и никакие санкции не смогли его ослабить. Что, в свою очередь, серьезно укрепляет позиции Тегерана на предстоящем раунде переговоров.
К которым иранская сторона подошла с серьезными «производственными успехами»: в нынешнем месяце атомное агентство Исламской республики заявило, запасы 20-процентного обогащенного урана достигли более 210 килограммов. Хотя, согласно условиям сделки 2015 года, Иран не должен был обогащать уран выше уровня 3,67 процента. И как этому помешали санкции и тайная война?
Угрозы и разговор с Тегераном с позиции силы со стороны Вашингтона провалился. В Иране это прекрасно осознают и готовы и дальше игнорировать попытки ведения переговоров с ним в подобном стиле. А вот поняли ли это в США и готовы ли сменить тактику – предстоит узнать уже совсем скоро.
Кстати, Роб Малли, специальный посланник Байдена по Ирану, несколько часов назад в Твиттере сделал весьма интригующее заявление: «Большинство сбоев в работе региона [Ближнего Востока – И.Н.] коренятся в исключении Ирана отовсюду, и это провоцирует его ответные действия». Звучит как новая тактика американцев в отношении их «иранского кейса» - постараться заинтересовать Тегеран тем, что, заключив новую сделку, он получит право легально играть в регионе. В Ираке, Ливане, Сирии, Афганистане – и далее везде…