Известный российский актер умер от коронавируса
От осложнений, вызванных инфекцией COVID-19, на 67-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин, передает РИА Новости.
Сообщается, что в октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Его состояние оценивали как стабильно тяжелое.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Также он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской. В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".