В Ходжавенде обнаружено брошенное армянами вооружение
Сотрудники полиции продолжают принимать профилактические меры по поиску оружий на освобожденных территориях Азербайджана. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.
В результате очередных контрольно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции Ходжавендского района на позициях, брошенных армянскими военными, было найдено большое количество оружия.
Полиция обнаружила и передала в соответствующие органы 4 автомата, 1 пулемет, 1 «Фогот», 4 гранатометных и 2 минометных снаряда, 4 поджигателя, 5 ящиков, 2 мобильных телефона, 2515 патронов различного калибра и другие боеприпасы.