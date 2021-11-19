В Баку завтра потеплеет

В воскресенье, 21 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами будет туман, южный ветер сменится умеренным северо-западным. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем -12-16, в Баку ночью - 7-9, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.