Вилаят Эйвазов собрал личный состав МВД
В Главном управлении внутренних войск под председательством министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова состоялось оперативное совещание. Об этом сообщили haqqin.az в ведомстве.
Министр отметил, что в ходе 44-дневной войны 66 военнослужащих внутренних войск МВД погибли и 346 получили ранения. Соответствующими приказами Верховного главнокомандующего четверо из них удостоены звания «Герой Отечественной войны», а 985 человек награждены различными орденами и медалями за проявленную храбрость.
По словам Вилаята Эйвазова, в настоящее время на освобожденных территориях вместе с сотрудниками милиции проходят службу и военнослужащие внутренних войск, которые активно участвуют в обеспечении мер безопасности.
Затем заместитель министра, командующий внутренними войсками генерал-лейтенант Шахин Мамедов выступил с докладом о результатах боевых действий.
Подводя итоги оперативного совещания, министр Эйвазов сказал, что в результате успешного продолжения и развития стратегии президента Ильхама Алиева повысились экономическая мощь страны, ее оборонный потенциал и международное положение.
Дав указания и рекомендации военнослужащим, министр выразил уверенность, что личный состав и дальше будет защищать стабильность, мир, решительную борьбу с преступностью, а также покажет образцовую службу на освобожденных территориях.