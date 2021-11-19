Вилаят Эйвазов собрал личный состав МВД

В Главном управлении внутренних войск под председательством министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова состоялось оперативное совещание. Об этом сообщили haqqin.az в ведомстве.

Министр отметил, что в ходе 44-дневной войны 66 военнослужащих внутренних войск МВД погибли и 346 получили ранения. Соответствующими приказами Верховного главнокомандующего четверо из них удостоены звания «Герой Отечественной войны», а 985 человек награждены различными орденами и медалями за проявленную храбрость.

По словам Вилаята Эйвазова, в настоящее время на освобожденных территориях вместе с сотрудниками милиции проходят службу и военнослужащие внутренних войск, которые активно участвуют в обеспечении мер безопасности.