Турция ликвидировала свыше 800 террористов на севере Ирака

Вооруженные силы Турции за семь месяцев текущего года нейтрализовали на севере Ирака 831 террориста, разрушены входы в 1 407 пещер, использовавшихся боевиками в качестве укрытия, выявлено и уничтожено 1 812 мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаружены арсеналы оружия. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на министерство национальной обороны.

В ведомстве отметили, что турецкие военные продолжают успешные действия в двух зонах антитеррористических операций – Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım в Ираке.