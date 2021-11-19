Чемпионат Европы: без Шахрияра Мамедъярова Азербайджан сыграл с Украиной вничью обновлено 21:03

Отдел спорта

Мужская сборная Азербайджана по шахматам сыграла вничью с Украиной.

Все четыре партии завершились вничью. Теперь у обеих команд по 12 очков. Другие центральные матчи тура пока продолжаются.

Женская сборная нашей страны пока играет вничью с Венгрией. Счет не открыт.

*       *       * 13:32

Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам в Словении будет сыгран предпоследний 8-й тур.

Мужская сборная Азербайджана за два тура до финиша возглавляет турнирную таблицу. У нас 11 очков. Столько же только у Украины, которую мы опережаем по дополнительным показателям. Еще шесть команд имеют по 10 очков.

Именно с украинцами наша команда встретится сегодня. Сборная Азербайджана выйдет на матч без своего лидера Шахрияра Мамедъярова. Он принял участие во всех семи предыдущих матчах и сейчас получил отдых. Правда, это почти наверняка ослабит нашу команду, возможно, в решающий для нее момент.

Азербайджан – Украина

Теймур Раджабов (2763) – Антон Коробов (2684)

Рауф Мамедов (2673) – Андрей Волокитин (2656)

Гадир Гусейнов (2665) – Юрий Кузубов (2637)

Ниджат Абасов (2634) – Кирилл Шевченко (2647).

Напомним, мужская сборная Азербайджана в семи прошедших турах обыграла Италию (4:0), Сербию (3:1), Германию (2,5:1,5) и Нидерланды (2,5:1,5), а также сыграла вничью с Венгрией, Россией и Арменией.

Женская сборная Азербайджана с 9 очками занимает 6-е место и сегодня сыграет с Венгрией, у которой также 9 очков и 8-я позиция. Лидирует Россия, набравшая 14 очков.

Венгрия – Азербайджан

Шидониа Лазарне Вайда (2345) – Гюнай Мамедзаде (2459)

Тициа Гара (2331) – Гюльнар Мамедова (2395)

Шока Гаал (2336) – Ханым Баладжаева (2369)

Барбара Михок-Юхач (2258) – Говхар Бейдуллаева (2278).

Азербайджанские шахматистки в предыдущих турах одолели Турцию (4:0) и Швецию (4:0), затем уступили Грузии (1:3), одолели Германию (3:1), сыграли вничью с Украиной (2:2), победили Италию (2,5:1,5), а в 7-м туре проиграли России (1:3).