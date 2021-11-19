Чемпионат Европы: без Шахрияра Мамедъярова Азербайджан сыграл с Украиной вничью обновлено 21:03
Мужская сборная Азербайджана по шахматам сыграла вничью с Украиной.
Все четыре партии завершились вничью. Теперь у обеих команд по 12 очков. Другие центральные матчи тура пока продолжаются.
Женская сборная нашей страны пока играет вничью с Венгрией. Счет не открыт.
* * * 13:32
Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам в Словении будет сыгран предпоследний 8-й тур.
Мужская сборная Азербайджана за два тура до финиша возглавляет турнирную таблицу. У нас 11 очков. Столько же только у Украины, которую мы опережаем по дополнительным показателям. Еще шесть команд имеют по 10 очков.
Именно с украинцами наша команда встретится сегодня. Сборная Азербайджана выйдет на матч без своего лидера Шахрияра Мамедъярова. Он принял участие во всех семи предыдущих матчах и сейчас получил отдых. Правда, это почти наверняка ослабит нашу команду, возможно, в решающий для нее момент.
Азербайджан – Украина
Теймур Раджабов (2763) – Антон Коробов (2684)
Рауф Мамедов (2673) – Андрей Волокитин (2656)
Гадир Гусейнов (2665) – Юрий Кузубов (2637)
Ниджат Абасов (2634) – Кирилл Шевченко (2647).
Напомним, мужская сборная Азербайджана в семи прошедших турах обыграла Италию (4:0), Сербию (3:1), Германию (2,5:1,5) и Нидерланды (2,5:1,5), а также сыграла вничью с Венгрией, Россией и Арменией.
Женская сборная Азербайджана с 9 очками занимает 6-е место и сегодня сыграет с Венгрией, у которой также 9 очков и 8-я позиция. Лидирует Россия, набравшая 14 очков.
Венгрия – Азербайджан
Шидониа Лазарне Вайда (2345) – Гюнай Мамедзаде (2459)
Тициа Гара (2331) – Гюльнар Мамедова (2395)
Шока Гаал (2336) – Ханым Баладжаева (2369)
Барбара Михок-Юхач (2258) – Говхар Бейдуллаева (2278).
Азербайджанские шахматистки в предыдущих турах одолели Турцию (4:0) и Швецию (4:0), затем уступили Грузии (1:3), одолели Германию (3:1), сыграли вничью с Украиной (2:2), победили Италию (2,5:1,5), а в 7-м туре проиграли России (1:3).