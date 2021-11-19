Мужская сборная Азербайджана по шахматам сыграла вничью с Украиной.

Все четыре партии завершились вничью. Теперь у обеих команд по 12 очков. Другие центральные матчи тура пока продолжаются.

Женская сборная нашей страны пока играет вничью с Венгрией. Счет не открыт.

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Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам в Словении будет сыгран предпоследний 8-й тур.