Коронавирус в Армении и Грузии: свыше 100 смертельных случаев за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 870, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
За последние сутки от осложнений коронавируса скончались 43 человека.
За время пандемии COVID-19 в стране выявлено 333 583 раз, скончались 8 657 человек.
В Грузии за минувшие 24 часа выявлено 4 318 случаев заражения коронавирусом, скончались 70 человек, передает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 808 889 случаев заражения, скончались 11 422.