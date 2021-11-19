Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 14:21

Омри Горен, который работал уборщиком и разнорабочим в доме главы оборонного ведомства Бенни Ганца, через социальные сети пытался связаться с разведкой Ирана. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений и возможность доступа к компьютеру Горен сфотографировал рабочий кабинет министра, его сейф, телефон и разные личные вещи. За свои услуги он требовал большие деньги. Израильская контрразведка Шин Бет, получив данные киберперехвата переписки Омри Горена, стопроцентного еврея – чуть позже поясню, почему это важно, с представителями иранской разведки, сначала насторожилась. А потом, когда выяснилось, что ранее судимый за ограбление и кражи со взломом 37-летний мужчина благополучно прошел фильтр их специальной проверки и целых два года работал в доме министра обороны – контрразведчикам поплохело.

И единственным утешением для них теперь является то, что сделать он ничего не успел, секретные материалы похитить не смог. И вообще – именно они его и поймали. Поскольку в противном случае скандал мог получиться просто сокрушительный. Ведь именно Шин Бет несет ответственность за проверку всех и каждого, даже прислуги, кто связан со сферой национальной безопасности. История Горена достаточно скучна – работал в доме у Бенни Ганца уборщиком и разнорабочим, но всегда чувствовал в себе тягу к большим делам. Вот и установил контакт с хакерской группой Black Shadow, который в Израиле считают связанной с иранской разведкой и ответственной за взлом израильской компании «Ширбит» и сайта ЛГБТ-знакомств «Атраф». Представителям группы он предложил внедрить в компьютер Ганца вредоносное ПО, так называемого «троянского коня», который бы считывал информацию и передавал ее хакерам. А в доказательство своих возможностей и возможности доступа к компьютеру министра Горен сфотографировал рабочий кабинет Ганца, его сейф, телефон и разные личные вещи. И, разумеется, запросил немалые деньги.

По всем правилам разведывательного искусства после перехвата переписки требовалась красивая оперативная комбинация, кибершпиль, игра перевербованного «инициативника» со своими заказчиками под контролем израильских спецслужб. У израильской контрразведки появлялся шанс через Горена «гнать» иранской разведке дезинформацию стратегического характера. И, параллельно, прояснять структуру Black Shadow и цели ее будущих кибератак. Оцените перспективы – и вы поймете, что результаты такой игры могли быть сладкими и долгоиграющими, тем более, что на предложение Горена иранцы клюнули всерьез. Но было принято иное решение – уборщика-грабителя, решившего попробовать себя на ниве шпионажа, быстро арестовывают. Причем, как говорится в официальном сообщении Шин Бет, «расследование велось при полном содействии и информировании министра обороны Ганца». То есть, именно с его ведома и согласия Горен был арестован. Оперативной перспективы дело не получило, а после ареста уборщика-шпиона и вовсе «обрублены концы». Вроде все и сделано в соответствии с главным принципом Шин Бет, знаменитым «если кто-то пришел, чтобы тебя убить, убей его первым» - но неприятный осадочек от нереализованных контрразведывательных возможностей остается. Политические соображения и стремление избежать скандала оказались выше потребностей национальной безопасности, того же разгрома Black Shadow, а это, знаете ли, чревато.