МИД Азербайджана подтвердил: Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретятся в Брюсселе

«Азербайджан всегда открыт для политического диалога и приветствует такие контакты. В связи с этим, Азербайджан согласился на предложение президента Европейского Совета об организации встречи лидеров двух стран в рамках Брюссельского саммита». Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, президент Европейского совета Шарль Мишель 19 ноября провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Председатель Совета ЕС предложил провести встречу лидеров двух стран в рамках саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря этого года.

«Позиция Азербайджана относительно реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой государства. Мы считаем, что Брюссельский саммит и предстоящая встреча создадут дополнительные возможности», - заявила Абдуллаева.