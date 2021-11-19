В Баку продолжается программа по социальной реабилитации детей фото
Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения еще в трех районах Баку - Низаминском, Сабунчинском и Сураханском – начало проводить мероприятия по социальной реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями до 6 лет в мобильной форме. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.
В рамках программы, психологи, учителя, социальные работники и логопеды Агентства посещают детей в домах и предоставляют им необходимые услуги по социальной, психологической и педагогической реабилитации. Специалисты ведомства помогают решить такие проблемы как расстройство в поведении детей, нестабильность настроения, гиперактивность, проблемы с адаптацией и общением со сверстниками и другие.
Для этого используются различные программы, педагогические методики и методы педиатрической реабилитации. В рамках проекта проводятся психологические консультации, также пять раз в неделю организовываются сеансы реабилитации, тренинги и семинары для родителей.
Проект, стартовавший в июне этого года, уже охватил 7 районов столицы (Сабаильский, Ясамальский, Наримановский, Бинагадинский, Низаминский, Сабунчинский, Сураханский).
Желающим воспользоваться услугами, следует обратиться в Агентство социальных услуг, а также в филиалы Агентства в регионах, где предоставляются эти услуги.