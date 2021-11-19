Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения еще в трех районах Баку - Низаминском, Сабунчинском и Сураханском – начало проводить мероприятия по социальной реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями до 6 лет в мобильной форме. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.

В рамках программы, психологи, учителя, социальные работники и логопеды Агентства посещают детей в домах и предоставляют им необходимые услуги по социальной, психологической и педагогической реабилитации. Специалисты ведомства помогают решить такие проблемы как расстройство в поведении детей, нестабильность настроения, гиперактивность, проблемы с адаптацией и общением со сверстниками и другие.