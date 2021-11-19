США хотят нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке

«Соединенные Штаты обладают реальной силой на ближневосточном театре, Пентагон готов наращивать военное присутствие в регионе». Об этом сказал глава американского министерства обороны Ллойд Остин во время конференции в Бахрейне, передает RT.

По его словам, США, если будет нужно, перебросит дополнительные силы и «сделает это быстро».

Он добавил, что Соединенные Штаты Америки отдают приоритет дипломатии и рассматривают военную силу как средство поддержки.