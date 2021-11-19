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В субботу, 20 ноября, начала свою работу Международная научная конференция на тему «COVID-19: ранние и поздние осложнения», организованная совместно Научно-практическим и учебным центром Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета, Центральным таможенным госпиталем и официальным партнером госпиталя – Группой больниц Florence Nightingale. Меропиятие приурочено к Всемирной неделе (18-24 ноября) правильного использования противомикробных препаратов. Выступая с приветственной речью, начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов рассказал о мероприятиях, проводимых в нашей стране для борьбы с пандемией коронавируса.

«В целом в нашей стране для борьбы с пандемией выделены 46 государственных больниц. Одной из таких выделенных больниц является и Центральный таможенный госпиталь, который вот уже на протяжении последних полутора лет занимается лечением исключительно коронавирусных больных. За это время в Центральном таможенном госпитале прошли стационарное лечение более 1600 больных с COVID-19, из них 233 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии – в отделении реанимации и интенсивной терапии. 183 больных были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, а в лечении 16 пациентов был использован метод экстракорпоральной мембранной оксигенации», - сказал он. Джейхун Мамедов отметил важность вакцинации, как самого эффективного метода борьбы с COVID-19 и подчеркнул, что успех кампании вакцинации в Азербайджане стал возможным благодаря солидарности государства и народа.

Он также рассказал об успешном сотрудничестве Азербайджана с Всемирной организацией здравоохранения и выразил уверенность, что конференция внесет весомый вклад в борьбу с коронавирусом в Азербайджане, поблагодарив всех врачей за их самоотверженную работу в период пандемии. На открытии конференции, в котором участвовали представители многих государственных структур, также выступили председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов, заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.