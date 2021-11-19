ANAMA о состоянии здоровья своего сотрудника, подорвавшегося на мине в Зангилане

Состояние здоровья оператора группы невзорвавшихся боеприпасов Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Вагифа Бабаева, который в пятницу, 19 ноября, получил ранения в результате взрыва противотанковой мины, оценивается как стабильное. Об этом сообщили haqqin.az в самом агентстве.

Как заявила пресс-служба ANAMA, Вагиф Бабаев был экстренно доставлен вертолетом в Баку и госпитализирован сразу после инцидента. В данный момент он находится под наблюдением врачей в госпитале Службы Государственной Безопасности.