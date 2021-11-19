В Ереване подтвердили предстоящую встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна
«Ереван дал согласие на проведение встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 15 декабря». Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, передает "Спутник".
Напомним, что ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила, что Азербайджан принял предложение председателя Европейского Совета Шарля Мишеля провести встречу в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита Восточного партнерства.