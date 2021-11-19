Микаил Джаббаров покинул пост президента Федерации фехтования Азербайджана

Заседание, проходившее в Министерстве молодежи и спорта, было ознаменовано тем, что президент Федерации Микаил Джаббаров не стал выдвигать свою кандидатуру на следующий срок.

Он отметил, что при поддержке президента Азербайджана за последние четыре года удалось добиться определенных успехов в фехтовании. Джаббаров особо подчеркнул участие Анны Башты на Олимпиаде в Токио, ее победу на чемпионате Европы до 23 лет, а также успехи Зарифы Гусейновой и Руслана Гасанова.

Новым президентом Федерации стал Балаш Касумов. Вице-президентами остались Фикрет Зейналов и Фархад Гасымов. Генеральным секретарем будет Васиф Мамедов.