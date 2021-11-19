В Нидерландах вспыхнули беспорядки, полиция открыла предупредительный огонь

В нидерландском Роттердаме вспыхнули беспорядки после того, как протестующие против введения ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса, вышли на улицы города. Об этом сообщают местные СМИ.

В результате инцидентов семь человек получили ранения. Полиция Нидерландов произвела предупредительные выстрелы в воздух после того, как толпа собралась в центральной части города и начала бросать камни в сотрудников правоохранительных органов. В полиции заявили, что в ходе протестов также были арестованы 20 человек.