В Азербайджане задержаны торговавшие вымышленной криптовалютой мошенники
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел, были разоблачены члены организованной преступной группировки, которые с помощью социальных сетей, войдя в доверие, мошенническим путем присвоили крупную сумму денег граждан. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.
Некоторое время назад в Главное управление поступила оперативная информация о том, что группа лиц обманом завладела деньгами нескольких граждан, создав под видом инвестиционной компании сетевой бизнес. В ходе расследования, проведенного правоохранительными органами и специалистами Центрального банка Азербайджана, было установлено, что жители Баку - Гюлара Абдуллаева, Хаял Яхьяев и другие члены преступной организации учредили компанию под названием «Insuccess». Затем посредством мошеннической пирамиды через созданную ими компанию они организовали пиар-кампанию в социальных сетях.
Данные лица создали в сети фактически несуществующую криптовалюту, якобы организовали ее продажу на международном валютном рынке и обманным путем завладели денежными средствами граждан, пообещав им высокие доходы.
В ходе расследования было установлено, что члены преступной банды обманули в общей сложности около 10 тысяч граждан. В ходе обыска помещений, арендованных членами группировки, были найдены вещественные доказательства их преступной деятельности.
В отношении Гюлары Абдуллаевой и Хаяла Яхьяева возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.