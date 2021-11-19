В Азербайджане задержаны торговавшие вымышленной криптовалютой мошенники

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел, были разоблачены члены организованной преступной группировки, которые с помощью социальных сетей, войдя в доверие, мошенническим путем присвоили крупную сумму денег граждан. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Некоторое время назад в Главное управление поступила оперативная информация о том, что группа лиц обманом завладела деньгами нескольких граждан, создав под видом инвестиционной компании сетевой бизнес. В ходе расследования, проведенного правоохранительными органами и специалистами Центрального банка Азербайджана, было установлено, что жители Баку - Гюлара Абдуллаева, Хаял Яхьяев и другие члены преступной организации учредили компанию под названием «Insuccess». Затем посредством мошеннической пирамиды через созданную ими компанию они организовали пиар-кампанию в социальных сетях.