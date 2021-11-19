Мигранты штурмуют границы Литвы и Польши

За прошедшие сутки литовские силовики пытались вытеснить на территорию Беларуси девять групп мигрантов общей численностью более 140 человек, польские — 12 групп, около 350 человек, сообщает Государственный погранкомитет Беларуси.

«В настоящее время обстановка на границе остается напряженной. Продолжаются попытки насильственного и жестокого вытеснения групп беженцев с территорий сопредельных государств — членов Евросоюза», - говорится в заявлении ведомства.

В комитете отметили, что на границе в тяжелейших условиях находятся три группы беженцев, среди которых есть женщины и дети.