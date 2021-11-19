Иностранным дипломатам и экспертам рассказали о большом возвращении в Карабах

Фуад Гусейнов проинформировал участников о необоснованных территориальных претензиях Армении в отношении Азербайджана, депортационной и оккупационной политике. Он отметил, что в результате оккупации азербайджанских территорий тысячи наших соотечественников долгие годы были обречены на жизнь беженцев и вынужденных переселенцев в тяжелых условиях.

Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов выступил с лекцией для специалистов 21 зарубежных мозговых центров и академических учреждений и дипломатов на тему «Долгосрочное вынужденное переселение и долгожданное возвращение». Лекция была проведена на сессии, организованной совместно Университетом АДА и Министерством иностранных дел в рамках «Программы исследований Каспийского бассейна».

Он также подробно рассказал о государственной политике, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами в Азербайджане, и было отмечено, что решение проблем этой категории людей является одним из приоритетов социальной политики главы государства. Первый вице-президент Мехрибан Алиева также проявляет особую заботу и внимание к людям, оказавшимся в изгнании с родной земли.

В ходе лекции были затронуты новые реалии, возникшие после победы в Отечественной войне. Указом главы государства были созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, а одной из основных задач, стоящих перед азербайджанским государством, является восстановление и обеспечение устойчивого развития освобожденных территорий, а также возвращение вынужденных переселенцев в места их постоянного проживания, что является важным вкладом в стабильность региона. Большое возвращение нашло отражение в программе “Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития”, как одно из основных стратегических приоритетов экономического развития нашей страны.

Было отмечено, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях принимаются меры безопасности, реализуются гигантские инфраструктурные проекты, было сообщено о приоритетности проектов “Умное село”, “Умный город”.

В заключение было отмечено, что Азербайджанское государство представит миру новую образцовую модель как в области решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев, так и по реабилитации постконфликтного периода и реинтеграции бывших вынужденных переселенцев на родных землях.