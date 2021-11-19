Минобороны организовало пресс-тур в Агдам
Министерство обороны организовало пресс-тур в Агдамский район. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.
В рамках тура журналисты провели съемки и взяли интервью у военнослужащих-участников второй карабахской войны, несущих службу в воинских частях, дислоцированных на этих территориях.
Военнослужащие поделились с журналистами воспоминаниями о боевых операциях по освобождению наших земель от оккупации.
В рамках пресс-тура представители СМИ ознакомились с казармами, медпунктами, столовыми, кухнями, оружейными комнатами и банно-санитарными узлами в воинских частях модульного типа на территории Агдамского района, оснащенными современным оборудованием и предназначенными для организации служебно-боевой деятельности личного состава, а также обеспечения военнослужащих надлежащими бытовыми условиями.