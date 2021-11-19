Как Баку будет справляться с новыми вызовами общественному транспорту

На мероприятии обсуждались последствия пандемии для общественного транспорта в Евразийском регионе, реализация противоэпидемических мер, поиск подходящих решений и приоритеты периода после COVID в отношении развития общественного транспорта.

В рамках Международной недели транспорта и транспортного форума, организованного Министерством транспорта России в Москве, 17 ноября состоялась очередная встреча Евразийского отделения Международной ассоциации общественного транспорта (UITP) на тему “Новые вызовы, возникающие в связи с пандемией COVID-19 в развитии городской мобильности”.

На круглом столе руководитель аппарата Бакинского транспортного агентства Гюльшан Рзаева рассказала о приоритетах пост-ковидного периода в развитии общественного транспорта в Баку. До внимания участников мероприятия было доведено, что деятельность агентства направлена на обеспечение развития устойчивой городской мобильности в целом и охватывает такие направления, как развитие общественного транспорта, улучшение пешеходной среды города и развитие альтернативных видов транспорта.

Агентство проинформировало об оперативных мерах, осуществляемых в целях обеспечения доступности, комфорта и безопасности в общественном транспорте во время пандемии, организации экспресс-линий и автобусных линий. Также было отмечено, что, несмотря на трудности периода пандемии, государственные инвестиции в развитие автобусного парка и транспортной инфраструктуры продолжались, что имеет важное значение для обеспечения пассажиропотока и мобильности в любых чрезвычайных ситуациях.

Участники мероприятия были проинформированы о дальнейших планах по созданию пешеходных зон и велосипедных дорожек, которые являются основными приоритетами пост-ковидного периода, обновлению автобусного парка, расширению деятельности централизованной диспетчерской службы, развитию городской мобильности в целом, и было заявлено, что восстановление доверия к общественному транспорту является одной из основных целей. Было отмечено, что в октябре этого года объем ежемесячных поездок впервые достиг 85% от объема до пандемии, что свидетельствует о повышении надежности общественного транспорта.

В ходе других выступлений были обсуждены опыт различных городов по обеспечению устойчивости и безопасности общественного транспорта во время пандемии, интеграции пассажирских видов общественного транспорта, повышению доступности и надежности, внедрению новых технологий. Было отмечено, что государственная поддержка общественного транспорта способствует развитию мобильности не только этой сферы, но и города в целом и влияет на улучшение городской среды.

На мероприятии также было представлено видео-выступление генерального секретаря UITP Мохамеда Мезгани о применении бесконтактных и новых цифровых средств управления для повышения эффективности перевозок пассажиров в общественном транспорте во время пандемии и предотвращения инфекций.

Отметим, что БТА является членом UITP с 2018 года и представлена в Евразийском исполнительном комитете с 2019 года.