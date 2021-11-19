Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 19:27

«Happy birthday, Mr. President!», – по традиции приветствовали Джо Байдена сотрудники его администрации в Белом доме. Байдену в субботу исполнилось 79 лет, и он стал самым старым президентом в истории Америки. Был ли этот день для него действительно счастливым? Отчасти. Накануне ему сделали плановый медосмотр, и он прошел под анестезией процедуру колоноскопии. На время, пока президент спал, что заняло 85 минут, он формально передал высшую власть в стране своему «вице» - Камале Харрис. И таким образом, хоть и на полтора часа, женщина впервые стала президентом Соединенных Штатов.

Но Байден благополучно вернулся к исполнению обязанностей, и нация облегченно вздохнула. Для абсолютного большинства американцев, как бы они ни относились к Байдену, переход власти к Харрис был бы умопомрачительной трагедией. Эта дама, некогда на очень короткий период ставшая «звездой» американских праймериз, оказалась пустышкой. Она нигде и ни в чем себя не проявила. Никто не знает, чем она вообще занимается. Что бы она ни делала, все оборачивалось провалом — от миссии по разрешению иммиграционного кризиса на границе США и Мексики до визита в Париж, где она крайне неуклюже провела переговоры с Эммануэлем Макроном. С другой стороны, хоть Байдену и удачно провели осмотр прямой кишки и он вернулся на капитанский мостик, радоваться у него в день рождения не было особого повода. Его рейтинги катастрофически падают с каждой неделей, и кажется, что остановить это падение не может уже никто. И что хуже всего для президента - частью этих негативных рейтингов является мнение о его физическом и умственном здоровье. Как сообщает влиятельное издание Politico, только 40 процентов опрошенных на прошлой неделе считают, что Байден находится в хорошей форме, а 50 процентов полагают, что он «не совсем в себе». Эти данные резко контрастируют с опросами, проведенными в октябре 2020 года, когда подавляющее большинство американцев с перевесом в 29 процентов были убеждены, что со здоровьем у Байдена все в порядке. Опрошенным был задан вопрос: считают ли они, что Байден по своим нынешним умственным характеристикам подходит для исполнения обязанностей президента страны. 46 процентов считают, что вроде бы так, но 48 процентов полагают, что он не слишком подходит.

А более глобальные рейтинги, связанные не только с умственными способностями президента, также являются для него удручающими. Байден начинал как весьма популярный президент. В начале 2020 года по данным Quinnipiac University 53 процента американцев отзывались о нем положительно и лишь 36 процентов его не любили. Сейчас это похоже на перевернутое зеркало. Тот же самый социологический центр сообщил накануне дня рождения Байдена, что 53 процентам американцев не нравится его деятельность, а 36 процентов находят ее удобоваримой. Как можно судить по этим рейтингам, речь идет не только о традиционном политическом противостоянии демократов и республиканцев. Беда для Байдена в том, что его позиции подвержены эрозии как среди однопартийцев, так и среди независимых избирателей. Среди последних «есть мнение», что Байден по своему умственному здоровью не годится для выполнения функций президента — эта категория независимых преобладает над своими оппонентами с разницей в 23 процента. Журнал Atlantic приводит шесть причин катастрофического падения уровня одобрения Байдена в стране. Они все известны. На первом месте стоит самая высокая за 30 лет инфляция, достигшая 6.2 процента, дикий рост цен, особенно на бензин. За этим следуют не сдающийся ковид, хаотичное бегство из Афганистана и, наконец, до сих пор не оцененные в полной мере разброд и шатания в стане демократов, отчетливо наблюдаемые в Конгрессе.