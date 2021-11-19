Министр спорта Беларуси о встрече с Фаридом Гаибовым, успехах Азербайджана и натурализации Романа Салея

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук находится сейчас в Баку, где он посетил соревнования чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу. В нашей столице Ковальчук провел встречу с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым, а побывав на Национальной гимнастической арене, где проходит планетарное первенство, выделил время для беседы с журналистами.

«Плотно пообщались с Фаридом Гаибовым, затронув разные направления, - говорит белорусский министр. – Обсудили как летние, так и зимние виды спорта. Есть много видов спорта, которые активно развиваются как в Азербайджане, так и в Беларуси. Есть виды, где либо вы, либо мы чуть сильнее. В зимних видах спорта у нас успехи в биатлоне, фристайле, конькобежном спорте. Зато знаю, что в Азербайджане развивается горнолыжный спорт. В Беларуси гор нет, поэтому наши спортсмены могли бы тренироваться у вас. Одним словом, мы обсуждали взаимовыгодное сотрудничество, ведь в наших странах построены великолепные базы.

В Беларуси прекрасные центры для развития гребного спорта, в Азербайджане есть отличные условия для сборов гимнастов и стрелков. Если говорить конкретно о Национальной гимнастической арене, то условия тут просто великолепные. Вам следует поблагодарить ваше государство за такой прекрасный комплекс».

По словам Сергея Ковальчука, Азербайджан и на нынешнем чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу показал высочайший уровень организации соревнований.

«Я много где бывал и видел разные соревнования. Могу сказать, что в Баку самый высокий организационный уровень. Вы и Европейские игры 2015 года провели здорово».

Что касается спортивных достижений Азербайджана, то, по мнению министра, семь завоеванных наград на Олимпиаде в Токио – весьма достойный результат.

«Я помню времена, когда у Азербайджана на Олимпиадах было всего три медали. А в Рио-2016 количество наград достигло 18. В спорте бывают как взлеты, так и падения. Поэтому семь медалей в Токио тоже вполне неплохой показатель».

Сергей Ковальчук также высказал свое мнение по поводу того, что белорусский пловец-паралимпиец, 3-кратный чемпион Токио Роман Салей уже долгие годы успешно выступает за Азербайджан.

«Представлять другую страну – это решение каждого отдельного спортсмена. Такая практика есть во всем мире. Посмотрите, к примеру, на европейский настольный теннис. Там очень много китайцев. Я сам к натурализации отношусь не очень хорошо. Считаю, что нужно воспитывать своих спортсменов. Да, на каком-то этапе можно привлекать легионеров для усиления конкуренции и для опыта, но не более. Однако если спортсмен не попадает в свою сборную и при этом может и хочет усилить другую, то почему бы ему не перейти под другой флаг. Но это должно происходить на уровне руководства. Спортивные руководители должны сесть за стол и договориться. Такие переходы не должны осуществляться исподтишка. Например, если у вас в греко-римской борьбе три равноценных спортсмена, то кому-то из них не достанется место в сборной. Почему бы ему не выступать, к примеру, за Беларусь и не победить борца, выступающего за Азербайджан? Это, конечно, шутка (улыбается)».