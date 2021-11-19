МЧС о землетрясении в Шемахе: пострадавших и разрушений нет

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило заявление в связи с сегодняшним землетрясением в Шемахе.

Согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями министерства, 20 ноября 2021 года в 16:46 по местному времени в 20 км к югу от станции Пиркули Шемахинского района на глубине 42 км было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла.

В ведомстве отметили, что информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.