МИД России о «положительных моментах» в отношениях с США
«В отношениях США и России много сложностей, но переговорный процесс продолжается и есть позитивные моменты», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, между странами все еще остается глобальная визовая проблема, которая была «спровоцирована американскими партнерами», а также остаются неразрешенными масса других вопросов.
«Но переговоры идут, и по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример», - сказала она в эфире «Радио России».
Захарова призвала смотреть на ситуацию объективно. Так, одним из достижений дипломат назвала проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, принятый Генассамблеей ООН.
По словам Захаровой, еще пару месяцев назад никто бы не поверил, что Москва и Вашингтон вместе предложат мировому сообществу такой программный документ.
«Две страны, одна из которых постоянно обвиняет другую, — я сейчас имею в виду Вашингтон, который делает заявления в адрес нашей страны с обвинениями в кибератаках, в намеренном использовании хакеров», - подчеркнула она.