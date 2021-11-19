МИД России о «положительных моментах» в отношениях с США

«В отношениях США и России много сложностей, но переговорный процесс продолжается и есть позитивные моменты», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, между странами все еще остается глобальная визовая проблема, которая была «спровоцирована американскими партнерами», а также остаются неразрешенными масса других вопросов.

«Но переговоры идут, и по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример», - сказала она в эфире «Радио России».