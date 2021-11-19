Массовые протесты в Вене против коронавирусных ограничений

Около 35 тысяч человек принимают участие в протестной акции против ограничений из-за коронавируса в столице Австрии Вене, передает РИА Новости.

Сообщается, что демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов пивные банки. Несколько участников акции были задержаны.

Напомним, что 22 ноября в Австрии начнется общенациональный локдаун, который коснется всех, в том числе и вакцинированных, и переболевших. По словам канцлера Австрии Александера Шалленберга, не позднее середины декабря ограничительные меры будут отменены для привитых и переболевших граждан.