Министр регионального сотрудничества Израиля Иссауи Фрейдж заявил, что страна подпишет соглашения о нормализации отношений с еще несколькими арабскими государствами в следующем году, передает Times of Israel.

«Несколько региональных государств ожидают подписания соглашений. Израиль поддерживает контакты почти со всеми странами региона», - сказал министр.

Тем не менее Фрейдж не назвал конкретных стран, с которыми планируется подписать соглашение.