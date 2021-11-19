Сегодня команда Самира Абасова потерпела третье подряд поражение. В рамках 11-го тура «Нефтчи» на «Баксель Арене» проиграл «Сабаху» - 1:2. На гол Рамона Мачадо на 33-й минуте гости ответили двумя мячами Джой-Ленса Микелса на 53-й и 69-й минутах. Благодаря этой победе «Сабах» поднялся с последнего 8-го места на 5-е.

В другом матче дня «Зиря» со счетом 3:1 обыграла «Сабаил» и теперь занимает 2-ю позицию.

Напомним, вчера «Карабах» одолел «Кешля» - 1:0. Завтра состоится матч «Габала» - «Сумгаит».