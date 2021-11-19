Третье подряд поражение «Нефтчи» в чемпионате Азербайджана ВИДЕО
Неудачное выступление футбольного клуба «Нефтчи» в азербайджанской Премьер-лиге продолжается.
Сегодня команда Самира Абасова потерпела третье подряд поражение. В рамках 11-го тура «Нефтчи» на «Баксель Арене» проиграл «Сабаху» - 1:2. На гол Рамона Мачадо на 33-й минуте гости ответили двумя мячами Джой-Ленса Микелса на 53-й и 69-й минутах. Благодаря этой победе «Сабах» поднялся с последнего 8-го места на 5-е.
В другом матче дня «Зиря» со счетом 3:1 обыграла «Сабаил» и теперь занимает 2-ю позицию.
Напомним, вчера «Карабах» одолел «Кешля» - 1:0. Завтра состоится матч «Габала» - «Сумгаит».
Турнирное положение
1. «Карабах» - 26 очков (11 матчей)
2. «Зиря» - 19 (11)
3. «Габала» - 18 (10)
4. «Нефтчи» - 17 (11)
5. «Сабах» - 11 (11).
6. «Сумгаит» - 11 (10)
7. «Кешля» - 10 (11)
8. «Сабаил» - 9 (11).