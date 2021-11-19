Погиб армянский военнослужащий
Военнослужащий-контрактник одной из воинских частей в Гегаркуникской области Армении, скончался в результате нарушения правил обращения с оружием, передает «Спутник Армении».
Издание отмечает, что умерший – 29-летний рядовой Геворк Хачатурович Аветян.
В министерстве обороны Армении новость подтвердили, добавив, что инцидент произошел 15 ноября.
«15 ноября в Чамбараке военнослужащий получил ранение, по предварительным данным, в результате нарушения правил обращения с оружием, был доставлен в больницу. Однако врачам не удалось спасти раненого, 16 ноября он скончался», - говорится в заявлении ведомства.