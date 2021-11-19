Из него следует, что Латвия — лидер по количеству потребления алкоголя на душу населения. Эта цифра здесь достигла 12,9 литра.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят 38 стран, ежегодно следит за этим и публикует рейтинги. Обнародовано новое исследование Health at a Glance за 2021 год. Документ рассматривает ключевые показатели здоровья населения и систем здравоохранения в странах ОЭСР.

Количество выпитого алкоголя в год одним жителем страны всегда привлекало внимание. По этой цифре часто судят о градусе здоровья нации, правда, при этом не всегда учитываются национальные традиции потребления крепких напитков.

Ближе всех к «чемпиону» среди «пьющих» подобрались Чехия и Австрия. Там потребление алкоголя составляет соответственно — 11,9 и 11,6 литра. При этом средний показатель в зоне ОЭСР 8,7 литра. Соседние с Латвией Литва и Эстония отстают: в Литве этот показатель 11,1, а в Эстонии — 10,4 литра.

Интересно, что самое низкое количество алкоголя на душу населения приходится на Турцию — всего лишь 1,3 литра. Опережают Турцию в конце списка Коста-Рика и Израиль с показателем 3,1 литра.

Другая часть исследования посвящена курению. И здесь Латвия лидирует среди Европы всей — 22,6 процента населения старше 15 лет дымят сигаретами. Следом за ней в антирейтинге идут Венгрия и Греция - с 24,9, а дальше Франция с 24 процентами.

Однако среди стран зоны ОЭСР пальма первенства самой курящей принадлежит «малопьющей» Турции: здесь 28 процентов людей старше 15 пускают сигаретный дым.

Что касается Латвии, то из документа Hekath at a Glace 2021 следует, что именно эта балтийская страна лидирует по количеству предотвратимых смертей и имеет второй самый низкий показатель продолжительности жизни. Число таких летальных исходов, которых можно было избежать, составляет 405 на 100 тысяч населения.

Наряду с этим самый низкий показатель в Люксембурге, где преждевременная смерть настигает 97 человек из 100 тысяч.

В Литве и Эстонии ситуация с этим близка к Латвии — число смертей, которые можно было предотвратить, здесь составляют соответственно 364 и 281 случай. Рядом с ними расположились Венгрия (374), Мексика (366), Словакия (322), Польша (268) и даже США, у которых на 100 тысяч приходится 265 предотвратимых летальных исходов.

Показатель продолжительности жизни в Латвии, согласно исследованию, тоже не вызывает оптимизма. Если в среднем по списку стран ОЭСР средняя цифра - это 81 год, то в Латвии она достигает 75,5 года, что всего лишь на 0,4 года больше, чем в далекой Мексике.

Похожая ситуация в Литве (76,4). А вот в Эстонии показатель куда лучше, (78,8), причем эстонцы отстают от Соединенных Штатов всего лишь на 0,1 года.

Жители многих стран ОЭСР, как свидетельствует исследование, оценивают свое здоровье как не очень хорошее. И опять «отличилась» Латвия: среди жителей в возрасте старше 15 лет 15,4 процента считают себя нездоровыми. Отмечается, что средний показатель по ОЭСР составляет 8,5 процента. А самыми здоровыми считают себя жители Колумбии (1,3) и Канады, где так же нездоровыми себя считают 2,8 процента.

Подобные исследования — руководство для правительств государств, которым надо предпринимать меры по улучшению показателей здоровья нации. Это ведь важная часть условий для успешного экономического развития.