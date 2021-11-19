США пообещали уйти из Ирака в конце года

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что американская боевая миссия в арабской стране завершится до конца 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи», - говорится в письменном заявлении Кирби.