Дополнительные британские войска будут размещены на границе Польши с Беларусью, чтобы помочь разрешить миграционный кризис. Как не раз сообщал haqqin.az, тысячи мигрантов, в основном с Ближнего Востока, в последние недели пытались попасть в Европейский Союз на границе между Польшей и Беларусью.

Кризис нелегальных мигрантов на границе Польши и Беларуси пока что далек от разрешения. Несмотря на то, что часть соискателей убежища в Евросоюзе была вывезена с границы белорусскими военными и размещена в глубине территории, несколько сотен беженцев отправились на родину в Ирак, еще многие тысячи все еще тешат себя надеждой, что прорвутся через Польшу в вожделенную Германию.

В пятницу Польша обвинила Беларусь в том, что она доставила на грузовиках сотни мигрантов к границе и принудила их к попытке нелегального ее пересечения. Великобритания и союзники обвинили президента Беларуси Александра Лукашенко в создании кризиса, а министр обороны Бен Уоллес заявил, что мигрантов использовали в качестве пешек.

В свою очередь, Лукашенко заявил, что «абсолютно возможно», что его войска помогали мигрантам въехать в Польшу, но отрицал, что они были приглашены, сообщила BBC поздно вечером в пятницу.

«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши военные знают, что мигранты едут в Германию, - сказал Лукашенко в интервью BBC. - Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться».

Daily Telegraph между тем сообщила, что около 100 солдат Королевских инженерных войск будут отправлены для оказания помощи в физическом укреплении границы с Польшей, хотя детали развертывания все еще прорабатываются.

Министр Б. Уоллес, который побывал на учениях британских войсковых подразделений в Польше, сказал газете: «Можете ли вы представить себе, что переедете из Ирака сюда, на границу, у вас с собой немного одежды, немного еды, немного денег, а затем окажетесь заложником?.. Я думаю, что это бессердечно и жестоко».

Западные правительства обвинили Лукашенко, близкого союзника президента России Владимира Путина, в преднамеренном побуждении мигрантов нарушать границы в ответ на санкции, введенные ЕС как реакция на его репрессивное правление. Бен Уоллес заявил, что, по его мнению, Москва «поймет, о чем идет речь, и поймет, что, как вы знаете, Европа, НАТО и Запад бдительны в отношении того, что происходит».

Тем временем младший министр по вопросам занятости в правительстве Великобритании Прити Сушиль Патель набросилась на Европейский союз, утверждая, что открытые границы внутри блока привели к тому, что Франция была переполнена мигрантами, стремящимися добраться до Великобритании. «Не будем забывать, что настоящая проблема с потоками нелегальной миграции заключается в том, что у ЕС нет никаких средств защиты границ - Шенген открывает границы», - сказала она репортерам во время поездки в США.

The Times сообщила, что госпожа Патель заявила, что получила согласие от французского правительства на то, что оно позволит британским службам использовать дроны и другие средства, как, например, камеры воздушного наблюдения и распознавания номерных знаков, чтобы отслеживать передвижение мигрантов и торговцев людьми на севере Франции. «Я думаю, будет справедливо сказать, что они (Франция) ошеломлены. Это факт», - сказала она.

Как видно, проблема нелегалов все еще остается на повестке дня не только в Польше и странах Балтии, но даже в крупных государствах. И, очевидно, так будет продолжаться еще долго.