В Грузии вновь протесты, но на этот раз не из-за Саакашвили

Несколько сотен человек прошли шествием по центральному проспекту Тбилиси в знак протеста против вакцинации и ковид-паспортов, передает «Спутник-Грузия».

Для предотвращения распространения коронавируса в стране грузинские власти внедрили ковид-паспорта для посещений общественных мест, за исключением государственных учреждений, школ, вузов, магазинов и рынков.

Отметим, что в Грузии до сих пор сохраняется высокий темп распространения инфекции COVID-19. За время пандемии от осложнений коронавируса в стране скончались 11 422 человека.