Иран призвал Германию тщательно расследовать нападение на свое генконсульство в Гамбурге

«Министерство иностранных дел Ирана призвало Германию внимательно изучить обстоятельства нападения на его консульство в Гамбурге и исключить подобные происшествия в будущем». Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомств Ирана Саид Хатибзаде.

Представитель МИД осудил нападение на здание генконсульства в Гамбурге и призвал Германию серьезно и ответственно отнестись к своим обязанностям по обеспечению безопасности дипломатических объектов Ирана в Германии.

Напомним, субботу, 20 ноября, неизвестные совершили нападение на генеральное консульство Ирана в Гамбурге, бросив в дверь здания коктейль Молотова.