Фуад Мурадов встретился с азербайджанцами - сотрудниками ВБ, МВФ, МФК

Как сообщает haqqin.az, встреча была организована в Азербайджанском центре торговли и культуры руководителем центра Натиком Бахышевым и руководителем Американо-азербайджанской женской ассоциации Лалой Рагимовой.

В столице США Вашингтоне с участием посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима состоялась встреча председателя Госкомитета по делам диаспоры Фуада Мурадова с представителями азербайджанской общины.

Выступая на встрече, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил азербайджанскую диаспору с первой годовщиной славной победы, одержанной под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева и призвал представителей диаспоры и впредь быть активными в деле доведения до мира азербайджанских реалий.

Председатель Госкомитета вручил американскому художнику Абульфазу Бахадури медаль "За заслуги в диаспорской деятельности".

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился в столице США Вашингтоне и с членами Ассоциации азербайджанских сотрудников Всемирного банка, Международного валютного фонда и Международной финансовой корпорации.

Выступая на мероприятии, состоявшемся в Азербайджанском центре торговли и культуры, председатель комитета отметил значение стремительной интеграции азербайджанцев в американское сообщество.

Руководитель Ассоциации азербайджанских сотрудников Всемирного банка, Международного валютного фонда и Международной финансовой корпорации Бахтияр Керимов выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу азербайджанского государства об азербайджанцах, проживающих за рубежом.