Азербайджанец пытался перевезти мигрантов через белорусско-польскую границу и попался
В ночь на субботу, 20 ноября, несколько больших групп мигрантов, застрявших на белорусско-польской границе, безуспешно пытались прорваться на территорию ЕС, сообщает Погранслужба Польши.
«В общей сложности предотвращено 195 попыток незаконного пересечения границы», - сказано в сообщении ведомства.
По данным правоохранительных органов Польши, в приграничном районе также были задержаны девять предполагаемых контрабандистов, организующих нелегальную переправку мигрантов в страны Евросоюза. Среди задержанных – четыре поляка, два украинца, немец, азербайджанец и грузин. В общей сложности они перевозили 34 мигранта.