Саакашвили начал принимать пищу, и ему стало лучше

После перевода в клинику из тюремной больницы Саакашвили заявил, что прекращает голодовку, которая длилась 50 дней. Его личный врач Николоз Кипшидзе отметил, что процесс восстановления организма займет длительный период.

После сегодняшнего визита врачи заявили, что Саакашвили начал питаться по определенной схеме. По их словам, состояние здоровья Михаила Саакашвили улучшилось, хотя у него есть «определенные жалобы».

«Мы приехали, чтобы оценить клиническое состояние пациента. Ситуация в динамике действительно улучшилась, он стабилен, подготовленная и хорошая команда проводит ему абсолютно адекватную терапию», - сообщили врачи.