ВОЗ предсказывает смерть 500 тысяч человек в Европе от коронавируса если страны не введут локдауны на зиму
Около 500 тысяч человек могут умереть в Европе этой зимой в результате пандемии коронавируса, если страны континента не ужесточат ограничения, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью BBC.
По его словам, ВОЗ очень встревожена повышенными темпами распространения вируса в Европе, в связи с чем эксперты рекомендуют продолжать носить медицинскую маску, а также пройти курс вакцинации всем тем, кто еще не сделал этого.
«Коронавирус снова стал основной причиной смертности в нашем регионе. Обязательную вакцинацию для борьбы с пандемией следует рассматривать лишь как крайнюю меру», - сказал представитель организации.
В то же время Клюге подчеркнул, что было бы очень своевременно начать законодательную и общественную дискуссию по этому вопросу.
«Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить», - заявил он.
Отметим, что правительства ряда европейских стран на фоне резкой вспышки заболеваемости в последние недели были вынуждены усиливать антикоронавидные ограничения.