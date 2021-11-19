Около 500 тысяч человек могут умереть в Европе этой зимой в результате пандемии коронавируса, если страны континента не ужесточат ограничения, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью BBC.

По его словам, ВОЗ очень встревожена повышенными темпами распространения вируса в Европе, в связи с чем эксперты рекомендуют продолжать носить медицинскую маску, а также пройти курс вакцинации всем тем, кто еще не сделал этого.

«Коронавирус снова стал основной причиной смертности в нашем регионе. Обязательную вакцинацию для борьбы с пандемией следует рассматривать лишь как крайнюю меру», - сказал представитель организации.