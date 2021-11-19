Последний день чемпионата мира в Баку: Азербайджан в финале

Сегодня на чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу будут разыграны пять заключительных комплектов наград.

Азербайджанских любителей спорта больше всего интересует финал в мужском тамблинге, где нашу страну представит Михаил Малкин. Соперниками уроженца Баку в финале будут датчане Адам Маттийсен и Мартин Абилдгаард, британцы Кристоф Виллертон и Уильям Коэн, россияне Вадим Афанасьев и Александр Лисицын, а также американец Каден Браун.

Напомним, в квалификации Михаил Малкин занял 3-е место, и есть все основания надеяться, что чемпион Европы-2018 и чемпион мира-2017 среди молодежи может замахнуться на медаль взрослого первенства планеты.

Ну а в субботу определились победители в четырех видах программы. В женском тамблинге золото завоевала британская спортсменка Меган Кили. В финале по двойному минитрампу победил россиянин Василий Макарский. В синхронных прыжках у мужчин лучшими оказались белорусы Андрей Буйлов и Олег Рябцев, а у женщин – китаянки Йиченг Ху и Ксиньксинь Жанг.