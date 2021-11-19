Россия считает, что США и НАТО милитаризируют космос

«Роскосмос» обеспокоен тем, что США и НАТО выводят в космос вероятные носители оружия». Об этом заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин, передают «Известия».

«Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим, как последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия», - сказал он.

По его словам, Россия должна иметь противоспутниковое оружие.