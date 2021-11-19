Бомба времен Второй мировой войны привела к эвакуации тысячи человек

Около 1300 человек были эвакуированы в субботу, 20 ноября, из жилого района чешского города Острава после обнаружения 100-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны, передает «Спутник» со ссылкой на местную полицию.

«Бомба была обнаружена человеком, копавшим землю возле своего частного дома. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов приказали эвакуировать всех жителей в радиусе 800 метров, что составляет примерно 1300 человек», - сообщила полиция Остравы.

Отмечается, что эвакуация продолжается и сейчас. Некоторые жители поселились в спортзале школы соседнего района, другие ждут в эвакуационном автобусе.