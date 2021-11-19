Обнаружен особый иммунитет к коронавирусу у некоторых людей

Ученые выявили у медицинских работников, контактирующих с коронавирусными пациентами, особый иммунитет к коронавирусу, который невозможно определить через анализы на антитела, говорится в опубликованном в научном журнале Nature исследовании.

В исследовании приняли участие около 60 сотрудников одной из клиник Великобритании. По итогам анализов выяснилось, что за четыре месяца их ПЦР-тесты всегда были отрицательными, однако антител к коронавирусу в их крови обнаружено не было, даже если их коллеги в клинике заразились инфекцией.

Ученые предполагают, что иммунитет таких людей настолько быстро реагирует на коронавирус, что тот даже не может оставить после себя антитела. При этом подобная мощная защита вполне могла развиться после контакта медработников и с другими, ранее известными человеческими коронавирусами, которые вызывают простуду.