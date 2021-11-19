Глава «Роскосмоса» назвал Венеру русской планетой

«Россия и США подтвердили намерения организовать совместную миссию к Венере». Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает Lenta.ru.

«Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Венера традиционно считалась русской планетой. Туда садились именно советские аппараты. Но вот мы собираемся посадить туда миссию, она называется «Венера-Д» - совместная российско-американская миссия», - сказал глава корпорации.

По его словам, совместная работа поможет упростить эту задачу с точки зрения экономики, техники и науки.

«Почему она совместная с американцами? Потому что очень сложная. Здесь проще такие вопросы решать вскладчину, сообща, скрещивая и таланты наших ученых, и одновременно экономически это будет попроще, и надежнее с точки зрения работы техники, и так далее. Поэтому американцы тоже этим заинтересовались», - заявил Рогозин.