В частности, Washington Post утверждает, что 79-летний Байден и представители его ближайшего окружения убеждают в этом своих сторонников, так как многие демократы сомневаются в том, что Байден будет участвовать в следующих выборах. Указывается, что эти сомнения связаны как с его возрастом, так и с падением рейтинга.

Друг Байдена, бывший сенатор-демократ Крис Додд заявил: «Единственное, что я слышал от него, – это то, что он планирует снова баллотироваться. …И я этому рад». Бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл при этом отмечает, что Байден «не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально», передает ТАСС.

Но некоторые из стратегов и официальных лиц в Демократической партии скептически относятся к подобным заявлениям президента и его помощников – в Белом доме могут говорить о намерении баллотироваться на второй срок, чтобы не допустить ослабления позиций, пишет Washington Post. Если Байден все же примет участие в борьбе за пост президента, официальные лица Демпартии на этапе внутрипартийной борьбы за выдвижение кандидатом намерены поддержать его, а не кого-то из других демократов.

Ожидается, что официально о своем решении касательно участия в президентских выборах Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2022 года.

Накануне, 20 ноября, Байден отметил свое 79-летие. Как сообщает CNN, президентский врач доктор Кевин О'Коннор написал, что Байден «остается годным к исполнению своих обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений». «Президент Байден остается здоровым, энергичным мужчиной, который способен успешно выполнять обязанности президента, в том числе и на постах главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего», - резюмировал О'Коннор.