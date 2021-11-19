Эксперт Минздрава заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди школьников

Среди учащихся школ наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Врач порекомендовал родителям вакцинировать своих детей. "Если у детей есть сопутствующие хронические заболевания, такие как болезни сердца, почек, диабет, избыточный вес, то им рекомендуется сделать вакцинацию. Потому что опыт показывает, что эти дети находятся в группе риска и тяжело переносят заболевание. Рекомендуется и остальным учащимся, но в первую очередь следует вакцинировать детей из группы риска", - цитирует Trend специалиста-эксперта.

Минздрав Азербайджана ранее одобрил вакцинацию детей старше 12 лет от коронавируса. Вакцинация детей добровольная и проводится на основании медицинских инструкций, в том числе с согласия обоих родителей. Детям в возрасте от 12 до 15 лет разрешается вводить мРНК вакцины Pfizer (Comirnaty) на основании соответствующих медицинских рекомендаций.