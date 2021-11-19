Коты спасли выброшенную в канализацию новорожденную девочку
Жительница Мумбаи избавилась от новорожденной дочери, живой выбросив ее в канализационную систему. Младенца в возрасте меньше недели спасли благодаря стае уличных кошек, пишет BBC News.
Животные собрались рядом с водостоком и устроили так называемый кошачий концерт. Шипение и мурлыкание, издаваемые котами, привлекли местных жителей.
Прибывший на место наряд полиции увидел в сточных водах девочку пяти дней от роду в одной распашонке.
Полицейские запеленали и отогрели спасенную, затем последовала госпитализация. Врачи больницы Раджавади, проведя осмотр, сообщили, что находят состояние новорожденной стабильным. Малышка пробудет в медучреждении несколько дней; власти тем временем решают, где она будет воспитываться дальше. Личность матери, покушавшейся на жизнь своего ребенка, так и осталась неустановленной.