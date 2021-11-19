Иран в огне протестов что происходит?
В минувшую пятницу тысячи жителей Исфахана вышли на улицы города, чтобы принять участие в массовых протестах в связи с пересыханием протекающей через город реки Зайандех-Руд. К протестам присоединились и фермеры с востока и запада одноименной провинции.
«Пусть река течет!», - скандировали тысячи людей, часть из которых уже разбила палаточный городок на той пустоши, где еще несколько недель назад бежали струи воды. С каждым днем становясь все тоньше и тоньше... Власти ссылаются на засуху. «Если бы вы следили за уровнем реки и не отводили ее воды в соседнюю провинцию Йезд – вода бы была», - отвечают им исфаханцы.
В июле из-за водного кризиса полыхала юго-западная провинция Хузестан, где местное население вступало в рукопашные схватки с местными силами правопорядка. А сегодняшние демонстрации в Исфахане проходят в дни, когда в стране вспоминают двухлетнюю годовщину массовых антиправительственных протестов, вызванных внезапным повышением цен на бензин.
Протесты становятся массовым и охватывают весь Иран. Только в октябре нынешнего года их было зафиксировано 391, то есть в среднем 13-14 акций в день. За этот период иранские рабочие провели 135 демонстраций протеста в 53 городах. Среди протестующих были работники нефтехимической, нефтяной и энергетической промышленности, шахтеры, железнодорожники и работники муниципалитетов. Главные требования – своевременная выплата зарплат, сокращение количества рабочих дней и улучшение условий труда.
Иранские учителя провели 61 акцию в 49 городах, протестуя против ситуации, когда заработная плата преподавателей в государственных образовательных учреждениях ниже, чем официальный уровень бедности в стране. Пенсионеры выходили на улицы 39 раз в 13 городах. Врачи за октябрь только в Тегеране протестовали дважды.
Любой вменяемый министр внутренних дел какой-нибудь западной страны от такой протестной статистики схватился бы за голову и бросился к своему президенту с криком: «Надо что-то делать, поскольку в противном случае нас скоро с кресел вилами сгонять будут». Но в Иране не так. Власти страны давно уже заявляют, что народ имеет право на мирный протест. Да, бывает по-всякому, и шины на дорогах жгут, и полицейские участки весело пылают, но всё это не переходит некой красной черты, которую население и силы правопорядка сами для себя определили.
К тому же властям беспокоиться особо не о чем. Во-первых, протесты носят преимущественно экономический характер и недовольство направляется в основном на местные власти. Бывает, конечно, что в толпе пару раз крикнут «Смерть режиму», но это редкость, таких крикунов осаживают сами протестующие.
Несмотря на количество протестов, оно никак не перетекает в качество – единого протестного центра в Иране, хотя бы на уровне профсоюзных объединений, попросту не существует. Нет ядра – нет лидера протестов, следовательно, они не могут изменить нынешний свой характер с экономических на политические. Значит и беспокоиться не о чем, считают в Тегеране. А то, что происходит сейчас, – можно в конце концов закрыть точечными финансовыми вливаниями, на это бюджета хватит.
Может, подобные рассуждения логичны и справедливы – но ничто вечно продолжаться не может. Социальный градусник приближается к точке кипения – а там всякое может произойти: и лидеры у протеста появятся, и политические требования «внезапно» будут сформулированы. К тому же не стоит забывать деятельность враждебных режиму иранских группировок за рубежом. Уж они-то готовы возглавить протест хоть сейчас.
К счастью для Тегерана - пока не могут из-за отсутствия серьезной социальной базы. А финансовых и организационных возможностей у них хватает только на «коктейль Молотова» в дверь иранского консульства в Гамбурге. Но и такая ситуация не может длиться вечно. Поэтому иранскому руководству пора начинать бить тревогу, поскольку на кипящем котле социально-экономических противоречий не то что сидеть неудобно – долго этого делать не удастся, улететь можно с сорванной крышкой.