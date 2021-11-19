Икрам Нур, автор haqqin.az 10:49

В минувшую пятницу тысячи жителей Исфахана вышли на улицы города, чтобы принять участие в массовых протестах в связи с пересыханием протекающей через город реки Зайандех-Руд. К протестам присоединились и фермеры с востока и запада одноименной провинции. «Пусть река течет!», - скандировали тысячи людей, часть из которых уже разбила палаточный городок на той пустоши, где еще несколько недель назад бежали струи воды. С каждым днем становясь все тоньше и тоньше... Власти ссылаются на засуху. «Если бы вы следили за уровнем реки и не отводили ее воды в соседнюю провинцию Йезд – вода бы была», - отвечают им исфаханцы.

В июле из-за водного кризиса полыхала юго-западная провинция Хузестан, где местное население вступало в рукопашные схватки с местными силами правопорядка. А сегодняшние демонстрации в Исфахане проходят в дни, когда в стране вспоминают двухлетнюю годовщину массовых антиправительственных протестов, вызванных внезапным повышением цен на бензин. Протесты становятся массовым и охватывают весь Иран. Только в октябре нынешнего года их было зафиксировано 391, то есть в среднем 13-14 акций в день. За этот период иранские рабочие провели 135 демонстраций протеста в 53 городах. Среди протестующих были работники нефтехимической, нефтяной и энергетической промышленности, шахтеры, железнодорожники и работники муниципалитетов. Главные требования – своевременная выплата зарплат, сокращение количества рабочих дней и улучшение условий труда. Иранские учителя провели 61 акцию в 49 городах, протестуя против ситуации, когда заработная плата преподавателей в государственных образовательных учреждениях ниже, чем официальный уровень бедности в стране. Пенсионеры выходили на улицы 39 раз в 13 городах. Врачи за октябрь только в Тегеране протестовали дважды. Любой вменяемый министр внутренних дел какой-нибудь западной страны от такой протестной статистики схватился бы за голову и бросился к своему президенту с криком: «Надо что-то делать, поскольку в противном случае нас скоро с кресел вилами сгонять будут». Но в Иране не так. Власти страны давно уже заявляют, что народ имеет право на мирный протест. Да, бывает по-всякому, и шины на дорогах жгут, и полицейские участки весело пылают, но всё это не переходит некой красной черты, которую население и силы правопорядка сами для себя определили.