Анкара обратилась к Афинам: Будьте честны

Афины говорят о необходимости начала диалога, но в то же время не прекращают ежедневно выступать с враждебными и провокационными заявлениями в адрес Анкары, заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич в ответ на заявление главы МИД Греции Никоса Дендиаса по Турции.

Как считает Бильгич, Греция не может смириться с тем, что Турция играет ключевую роль в обеспечении мира и стабильности не только в своем регионе, но и в ближайшей географии.

«Греция пытается конкурировать с Турцией по каждому вопросу, предпочитает вместо сотрудничества наращивать напряженность и создает искусственные союзы против Анкары. Однако все эти усилия греческой стороны тщетны», - отметил представитель турецкого внешнеполитического ведомства.