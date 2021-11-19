Граждан США в Армении призвали не ездить в Западный Зангезур

Американское посольство в Армении призвало своих граждан избегать поездок на границу Армении с Лачинским и Кельбаджарским районами Азербайджана (Западный Зангезур). Предупреждение было опубликовано на сайте посольства 18 ноября.

«Поступают сообщения об усилении контроля азербайджанских таможенных пунктов на автомагистралях M2 и M17. Посольство США в Ереване сообщает гражданам США, что сотрудникам посольства США и их семьям теперь запрещено совершать несущественные поездки между селами Караундж и Давид-Бек по шоссе M2 и между Кафаном и Чакатеном по шоссе M17», - говорится на сайте американского диппредставительства, передает Sputnik Армения.

Гражданам США рекомендовано быть осторожными вдоль всей протяженности армяно-азербайджанской границы.